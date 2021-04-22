جامعة العريش تعلن انطلاق احتفالاتها بالذكرى الـ39 لعيد تحرير سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد جامعة العريش غدا الجمعة انطلاق احتفالاتها بالذكرى الـ39 لعيد تحرير سيناء، وأعلنت الجامعة فى بيان لها ، أن مراسم الاحتفالات تنطلق بحرم الجامعة بتحية العلم من ساحة الجامعة، وافتتاح معرض " سيناء مستقبلنا مشرق " للأنشطة الطلابية ، وانطلاق احتفال بمسرح الجامعة يتضمن عروض فنية منوعة يقدمها الطلبة .

كما أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح أخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

وأوضح البيان أن الاحتفالات تنطلق الجمعة 23 أبريل بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، وافتتاح مشروعات جديدة بجامعة العريش، والسبت 24 أبريل افتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

ومقرر أن يشهد يوم الأحد 25 ابريل مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة ، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 إبريل بإفتتاح محطة تحلية آبار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة ، وإنشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.