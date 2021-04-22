اليوم السابع
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تنظيم الأسرة بالشرقية: تقديم الخدمة لـ665 ألف سيدة خلال 3 أشهر

الخميس، 22 أبريل 2021 03:30 م
تنظيم الأسرة بالشرقية: تقديم الخدمة لـ665 ألف سيدة خلال 3 أشهر إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قدمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، تحت إشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، بتوجيهات الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية، لعدد 665588 سيدة بالمحافظة منها 52205 منتفعات جدد، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقري والنجوع التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، خلال الربع الأول من شهر يناير وفبراير ومارس لعام 2021.

وذلك من خلال تنفيذ 10 قوافل طبية لتنظيم الأسرة في 9 إدارات صحية بكل من "الحسينية، القنايات، مشتول السوق، ديرب نجم، الإبراهيمية، الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، بلبيس"، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال. 

كما تم تنفيذ 513 زيارة بالعيادات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلي المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقري بالشرقية، هذا بجانب تنفيذ 465 ندوة إعلامية توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، ومخاطر الإنجاب المتكرر، ودور الرجل في مساندة الزوجة ودعمها في إستخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنفيذ 14 دورة تدريبية لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة من "أطباء، وممرضات، ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات"، بإجمالي 178 متدرب علي تقنيات وسائل تنظيم الأسرة، والمشورة، والمعايير القياسية لتقديم الخدمة، بالإضافة إلي حصول 3 وحدات صحية بالمحافظة علي وسام الجودة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكل من "وحدة المحمودية الصحية التابعة للإدارة الصحية بههيا، وحدة أم رماد التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، مركز الحي العاشر التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان".

كما تم تنفيذ 349592 زيارة منزلية من خلال النشاط المكثف للرائدات الريفيات للتوعية بفوائد تنظيم الأسرة وأهدافها، من أجل رفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدي وخفض الإحتياجات غير الملباه، والتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات والتوقيت الأمثل لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية وصحية لسيدات المحافظة.

 

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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجاني
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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجاني

صحة الشرقية

وكيل وزارة الصحة الشرقية

تنظيم الاسرة

وسائل تنظيم الاسرة

الصحة الانجابية

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