تقرير: أوروبا تحمى أهدافها فى مكافحة الاحتباس الحرارى بقانون المناخ

كتبت ـ فاطمة شوقى

يحمى الاتحاد الأوروبى أهدافه الرئيسية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال قانون المناخ، حيث توصل مجلس الاتحاد الأوروبى، الذى يمثل حكومات الدول السبع والعشرون، والبرلمان إلى اتفاق بشأن هذا القانون المستقبلى، وهو الأول من نوعه، ويصل الاتحاد الأوروبى إلى الحياد المناخى بحلول عام 2050، أى إصدار غازات الدفيئة فقط التى يمكن امتصاصها بواسطة المصارف، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

ويدافع الاتحاد الأوروبى عن هدفه المتمثل فى تخفيض الوقود الأحفورى (الفحم ومشتقات النفط والغاز) وينبغى أن يؤدى إلى خفض شبه كامل فى الانبعاثات. ولكن من الصحيح أيضًا أن تحديد هدف الحياد وليس هدف إجمالى الانبعاثات الصفرية يترك الباب مفتوحًا لاستمرارية بعض الأنشطة التى تولد غازات الدفيئة إذا تم تعويض ثانى أكسيد الكربون من خلال المصارف. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الاتفاق الذى تم التوصل إليه هذا الصباح يضع حدودا لكمية الغازات التى يمكن تعويضها.

وأكدت الصحيفة أن الهدف الوسيط الذى سيتم تحديده فى القانون هو تقليل الانبعاثات الصافية بنسبة 55٪ على الأقل في عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

وكما أفاد المجلس الأوروبى، اتفق المفاوضون على الحاجة إلى "إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات على عمليات الإزالة". هذا هو السبب في تحديد سقف 225 مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون (بالنسبة للحسابات، يتم ترجمة تأثير غازات الدفيئة الأخرى ، مثل الميثان وأكسيد النيتروز ، إلى كمية ثاني أكسيد الكربون التي سيكون لها نفس التأثير) لعمليات الامتصاص تلك. هذا الحد الأقصى هو 6.25٪ فقط من 3600 مليون طن منبعثة من 27 فى عام 2019.

لقد تم بالفعل الاتفاق على الأهداف الأوروبية لعامى 2050 و2030 فى قمم أوروبية مختلفة، بعضها متضارب للغاية، في السنوات الأخيرة. ما تم الاتفاق عليه الآن بين مؤسسات الاتحاد الأوروبى هو حمايتها فى هذا القانون، والذى وفقًا لما تم الاتفاق عليه أمس الأربعاء سيتعين أيضًا تحديد هدف وسيط لعام 2040 يوجه اقتصاد المجتمع نحو الحياد المناخى بحلول منتصف القرن.

وأوضح وزير البيئة فى البرتغال، الدولة التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، جواو بيدرو ماتوس فرنانديز، أن الاتفاقية تفكر أيضًا فى تطلع الاتحاد الأوروبى إلى "تحقيق انبعاثات سلبية [امتصاص أكبر من انبعاث الغازات] بعد عام 2050".

تم تحديد هدف التخفيض بنسبة 55٪ لعام 2030 للاقتصاد الأوروبى ككل. يجب على جميع الدول المساهمة حسب شروط بدايتها. تعمل بعض الدول على خفض غازاتها بشكل مستمر منذ عام 1990 بينما لم تنجح دول أخرى، مثل إسبانيا، فى خفض هذه العتبة حتى عام 2020 ، وكان هذا بسبب إغلاق الاقتصاد بسبب الوباء. وهذا يعنى أن بعض البلدان قد حددت أهدافًا مماثلة أو حتى أعلى من 55٪ لعام 2030 ، بينما تحدد إسبانيا حاليًا خفضًا بنسبة 23٪ فى قانون تغير المناخ الجديد.

وينطوى القانون على إنشاء "مجلس استشارى علمى أوروبى حول تغير المناخ"، يشارك فيه 15 خبيرًا من 27 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى. "سيتم تكليف هذا المجلس المستقل، من بين أمور أخرى، بتقديم المشورة العلمية والإبلاغ عن تدابير الاتحاد الأوروبى والأهداف المناخية والميزانيات الإرشادية لغازات الاحتباس الحرارى واتساقها مع تشريعات المناخ الأوروبية والالتزامات الدولية"، كما تشير المؤسسات الأوروبية.

أوضح الوزير البرتغالى أيضًا أن المؤسسات قد اتفقت على أن جميع قطاعات الاقتصاد الأوروبى يجب أن تضع خرائط طريق طوعية لإزالة الكربون (القضاء على العمليات التى ينبعث منها ثانى أكسيد الكربون، مثل حرق الوقود) المتوافقة مع هدف الحياد.