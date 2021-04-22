تعرف على ما تم إنجازه من أعمال فى مشروع المنطقة اللوجستية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تحظي محافظة الغربية بوجود عدد من المشاريع العملاقة التي تخدم ابناء المحافظة، وتساعد على نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل، ومن أهم هذه المشاريع المنطقة اللوجستية على مساحة 83 فدانا بمنطقة سبرباي بطنطا.

وفى سطور يقدم "اليوم السابع" معلومات عن المشروع وحجم الأعمال التي تم الانتهاء منها.

- مشروع المنطقة اللوجستية مقام على مساحة 83 فدانا بتكلفة 6مليار جنيه

- يوفر المشروع الضخم 50 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة

- إنشاء أكبر مول تجاري بالمحافظة ويخدم المحافظة والمحافظات المجاورة ويضم عشرات التوكيلات التجارية

- افتتاح منطقة السيارات على مساحة 11 ألف متر وتضم مجموعة من توكيلات السيارات وتخدم جميع محافظات وجه بحري

- الانتهاء من المنطقة الترفيهية على مساحة 6 آلاف متر ووفرت مايقرب من 500 فرصة عمل حتى الآن.

- افتتاح المرحلة الأولى لنادى ماتريكس وتضم المبني الاجتماعي وملاعب القدم الخماسي وملاعب اليد والسلة، وكيدز ايريا، ومطاعم.

- جاري إنشاء المرحلة الثانية للنادى وتضم حمامات سباحة كبرى ومبني الأكاديميات الرياضية على مساحة 10آلاف متر

- وضع التجهيزات النهائية للمنطقة اللوجستية للدواء على مساحة 31 ألف متر لحفظ الدواء بأحدث التقنيات وإحكام الرقابة على تداوله

- الشركات المنفذة للمشروع تواصل عملها فى إنشاء المركز الطبي والمبني الإداري للمنطقة اللوجستية بالكامل

- التخطيط لإنشاء فندق 4 نجوم يضم 250غرفة ومخازن لوجستية