اليوم السابع
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تعرف على الأسباب المؤدية لاندلاع حرائق المخازن

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 ص
تعرف على الأسباب المؤدية لاندلاع حرائق المخازن اطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انتشرت خلال الفترة الماضية، العديد من حرائق المخازن لعدم دراية المسئولين عنها بقواعد وطرق الوقاية من جحيم النيران التى تندلع بداخلها وتخلف وراءها خسائر مادية كبيرة، وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن ومنها:
 
- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.
 
- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.
 
- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مباني التخزين، ولابد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائما بشكل محكم.
 
- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.
 
- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن و ترتفع درجة حرارتها كثيرا.
 
- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.
 
- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.
 
- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو و تعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.

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