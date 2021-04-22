تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية

كتبت : سماح حمدى

سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 22-4-2021، تباينا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني، والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.02 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.50 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.81 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.86 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.16 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 215.16 ريال بما يعادل 57.37$