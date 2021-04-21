كتبت ريهام الباشا

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

بينما واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.28 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.02 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



49.02 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.91 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.01 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



49.15 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.45 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.