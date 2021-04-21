اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:03 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-4-2021 أمام الجنيه المصرى الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-4-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.82 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.

بينما واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.28  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

49.02  جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

49.02  جنيه للشراء.

52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.91  جنيه للشراء.

52.23  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

49.01  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

49.15  جنيه للشراء.

52.23  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.45  جنيه للشراء.

52.17  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة