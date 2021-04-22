تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة ذبح عاطل فى مشاجرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس سائق توك توك قتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية قد شهدت جريمة بشعة، وذلك عندما تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وقام بقتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة، بسبب خلافات على أولوية المرور، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوصول عاطل إلى مستشفى منوف العام جثة هامدة، وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن سائق توك توك قتله ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، فتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.