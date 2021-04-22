اليوم السابع
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بروتوكول تعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة

الخميس، 22 أبريل 2021 05:22 م
بروتوكول تعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة جامعة القاهرة توقع بروتوكول مع الهيئة الهندسية
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات، تم توقيع بروتوكول بين جامعة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية في تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة فى العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس جامعة القاهرة.
 
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ويأتى البروتوكول ضمن خطة الجامعة فى الانفتاح على المجتمع ووضع كافة إمكانياتها للمشاركة مع أجهزة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر من خلال تقديم حلول علمية حديثة شاملة بواسطة علماء الجامعة، وأساتذتها بمختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف، حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية في مشروعاتها.
 
4202122165611929-جامعة-القاهرة-توقع-بروتوكول-مع-الهيئة-الهندسية-(2)
 
يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها.

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