انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية غدا بسبب صيانة كابلات الكهرباء لمدة 16 ساعة

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدًا الجمعة، عن عدة مناطق جنوب وغرب الإسكندرية، خاصة برج العرب والعامرية والقرى التابعة لها.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن انقطاع المياه يأتى لانقطاع التيار الكهربائى عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، بسبب أعمال صيانة طارئة على خطوط كهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء مما يتسبب فى إيقاف محطات مياه الشرب فى الفترة من الساعة 7 صباحا وحتى 11 مساء، وانقطاع المياه عن مناطق "العامرية والقرى التابعة لها، برج العرب والقرى التابعة لها ، مدينة الحمام و الساحل الشمالى ، قرى شمال التحرير و العشرة الاف والبستان".

وأكدت الشركة أنه سوف يعود ضخ مياه الشرب فور الإنتهاء من أعمال الصيانة وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.