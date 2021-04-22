انتهاء أعمال تأهيل وتبطين فرع مختار بغرب سمالوط فى المنيا.. صور

تواصل محافظة المنيا أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف مراكز المحافظة، داخل الكتلة السكنية وخارجها، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أعادت المشهد الجمالى للقرية بمحافظة المنيا، وجعلت المجرى المائى تحفة جمالية .
وتم الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين فرع مختار بغرب سمالوط ، زمام الإدارة العامة لري غرب المنيا، وكذلك الانتهاء من تأهيل وتبطين فرع العريف بقرية تله، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تعيد جمال القرية فى محافظة المنيا.
وساهم تبطين تلك الترع فى إعادة الشكل الجمالى للقرى بالمحافظة، كما أنها ساهمت فى القضاء على تلوث المياه خاصة وسط الكتله السكنية ،واصبح مشهد المياه أثناء السريان منظر جميل وكانك تجلس على حافة النيل .
ومن ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.
وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلي ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.
فيما أوضح المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، أنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر ، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيراً إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
بعد التبطين
قبل التبطين
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