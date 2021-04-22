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انتهاء أعمال تأهيل وتبطين فرع مختار بغرب سمالوط فى المنيا.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 12:00 ص
انتهاء أعمال تأهيل وتبطين فرع مختار بغرب سمالوط فى المنيا.. صور تبطين الترع بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل محافظة المنيا أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف مراكز المحافظة، داخل الكتلة السكنية وخارجها، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أعادت المشهد الجمالى للقرية بمحافظة المنيا، وجعلت المجرى المائى تحفة جمالية .
 
وتم الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين فرع مختار بغرب سمالوط ، زمام الإدارة العامة لري غرب المنيا، وكذلك الانتهاء من تأهيل وتبطين فرع العريف بقرية تله، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تعيد جمال القرية فى محافظة المنيا.
 
وساهم تبطين تلك الترع فى إعادة الشكل الجمالى للقرى بالمحافظة، كما أنها ساهمت فى القضاء على تلوث المياه خاصة وسط الكتله السكنية ،واصبح مشهد المياه أثناء السريان منظر جميل وكانك تجلس على حافة النيل .
 
ومن ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.
 
وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلي ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.
 
فيما أوضح المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، أنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر ، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيراً إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
 
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بعد التبطين

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قبل التبطين
 

 


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تأهيل الترع

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