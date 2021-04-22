انتشار أمنى بمحيط ستاد السلام لتأمين مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

كتب محمود عبد الراضي

يعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط ستاد السلام، اليوم الخميس، لتأمين مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، من خلال التواجد الأمني المكثف.

ويؤمن رجال الأمن لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع خلق أجواء آمنة للجميع.

ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك، عن مواجهة الإنتاج الحربى، بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على ثلاث إنذارات، وتلقى محمود علاء 3 إنذارات خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهات حرس الحدود وسيراميكا والأهلى، ليغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على خدمات محمد عبد الغني فى خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.

ويخطط كارتيرون لإجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال المرحلة المقبلة، بعدما خسر القمة 121 أمام الأهلى بنتيجة 2 / 1.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.