اليوم السابع
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انتخاب مصر لعضوية لجنة وضعية المرأة والمجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة

الخميس، 22 أبريل 2021 01:38 م
انتخاب مصر لعضوية لجنة وضعية المرأة والمجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اعتماد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، كممثل للمجموعة الأفريقية، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا جديدا للمرأة.
 
وفى سياق آخر تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر العاشر من رمضان.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن انتصار العاشر من رمضان هو ذكرى غالية على كل مصرى ومصرية، فهو ذكرى استرداد الفخر والعزة والكرامة، وتدعونا إلى التفكير في معانى الحرب والسلام، وخاصة إدراك قيمة السلام الذى ننعم به ونحيا فى ظله، كما أنها فرصة مهمة لتذكير بناتنا وأبنائنا بالعبور العظيم الذى انتهى بالانتصار والسلام.

القومى للمراه

مايا مرسى

المجلس القومى للمراه

الأمم المتحده

هيئه الامم المتحده

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