

وأوضحت الوزارة أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت من خلال رسالة مرئية مسجلة في اجتماع المائدة المستديرة الوزارية الخاص بمناقشة أفضل الممارسات لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار في الحياة العامة.



كما ألقت رئيسة المجلس القومي للمرأة البيان الوطني خلال جلسة النقاش العام، متناولة التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأشارت إلى نجاح مصر في تقديم قرار مهم عن تعزيز الاستجابة السريعة لتداعيات الجائحة على المرأة والفتاة اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق.



وفى السياق ذاته..قال السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن لجنة وضعية المرأة تعد أهم محفل وتجمع دولي لمناقشة قضايا تمكين المرأة، مؤكداً حرص مصر على المشاركة بفاعلية كل عام في جميع فعاليات اللجنة.



وأضاف أن أعمال اللجنة خلال هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى كونها أول دورة تُعقد عقب مرور 25 عاماً على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين الخاص بالنهوض بالمرأة، وكذلك بالنظر لانعقادها بشكل غير مسبوق يجمع بين المشاركة من خلال وسائل التواصل الافتراضي والمشاركة الفعلية على مستوى البعثات في نيويورك في ضوء تداعيات جائحة كورونا.



وشدد على أن الإنجازات المصرية على صعيد تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية تمثل قصة نجاح وطنية.