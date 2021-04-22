المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع عقد تطوير ميناء السخنة

بورسعيد - محمد عزام

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم، عقد تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، وذلك فى إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله لأكبر ميناء محورى على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، أنه قد وقعا العقد المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بصفتها الجهة المنفذة لأعمال التطوير والإنشاءات، حيث يتضمن العقد التصميم والتنفيذ والإشراف على أعمال إنشاء عدد 4 أحواض جديدة، و12 كم أرصفة بعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5,6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3كم2 ،تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة / العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الطريق الشريانى بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء.

وفى هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، إن كافة أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) ليكون المشروع متكاملاً، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة تقدم كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف أحد أكبر استشارى مصري.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامناً مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهى تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأن تكون مركزًا لوجستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.