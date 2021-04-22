وجاء في نص البيان: "تنصح وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بعدم السفر إلى أفغانستان بأكملها بناءً على أسباب أمنية"، كما نصحت الرعايا في أفغانستان بالتفكير في المغادرة بالوسائل التجارية، في ضوء المخاطر الأمنية المتزايدة المحتملة.



وأضاف البيان: "يأتي هذا التغيير في مستوى المشورة بعد التصريحات العلنية لحركة طالبان والتي قد تزيد من احتمال وقوع هجمات بعد 1 مايو"، وتابع: "ونظرًا لأن مستوى المساعدة القنصلية في السفارة البريطانية منخفض، فقد حثت الوزراة المواطنين البريطانيين على المغادرة بشكل عاجل".



يأتي ذلك قبل استعداد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة انسحاب القوات من أفغانستان في قمة ببروكسل في 14 يونيو، عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها بحلول 11 سبتمبر.