المؤبد لعامل استدرج مصففة شعر وتعدى عليها بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل قام باستدراج مصففة شعر وتعدى عليها جنسيا داخل مسكنه، بالسجن المؤبد، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

وتعود أحداث القضية رقم 16062 لسنة 2018، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من مصففة شعر 26 سنة، مقيمة بلبيس، تتهم فيه "هانى م ال" عامل مقيم ببندر بلبيس، بالاشتراك مع آخر سبق محاكمته، بالاتصال بها وطلب منها توصيلها إلى منزله موهما إياها رغبة إحدى زوجات أشقائه تصفيف شعرها لاستدرجها إلى منزله، وقام بتهديدها وجردها من ملابسها ممزقا إياها وتحسس مواطن عفتها تحت تهديد السلاح، وقام المتهم الثانى بالتقاط مقاطع تسجيلية مصورة عبر الهاتف المحمول وهددها بإفشاء أمر تلك المقاطع المصورة حال تقديم محاضر ضدهما.

وتوصلت تحريات النقيب إسلام يس، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهمان إلى محكمة جنايات الزقازيق، وسبق محاكمة المتهم الثانى فى جلسات سابقة وقام المتهم الأول بعمل إعادة إجراءات لكونه كان هارب، وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد.