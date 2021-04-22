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القوى العاملة: تعيين 547 شاباً منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا

الخميس، 22 أبريل 2021 10:08 ص
القوى العاملة: تعيين 547 شاباً منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بقنا توظيف
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا 547  شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2919 شاباً، فضلا عن استخراج 706 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.
 
وأشار الوزير، فى بيان، إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 79 ألف جنيه، لـ 36 عاملاً، وصرف 71 ألفاً و893 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 506 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 150 ألفاً و893 جنيها لـ542 عمالا من المسجلين بالمديرية .
 
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مارس الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 585 منشأة، وأسفر عن تحرير 46 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 11 شكوى عمالية، تم تسوية  شكوتين منها ودياً، وتحويل 7 شكاوي منها للقضاء، وتبقت شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 137 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

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توظيف

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