القبض على تاجرى عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" - إيصال إستبدال عملة منسوب لأحد البنوك بإسم المتهم المذكور - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاط المتهم المُؤثم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1٫000٫000) مليون جنيه.