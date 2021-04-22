جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" اليوم، تعليقا على إقرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021.

وقال بين إن "مشروع القانون يشوه الحقائق بشكل خطير، ويبالغ فى نظرية التهديد الصينى، ويدعو إلى منافسة استراتيجية شاملة بين الاقتصادين الرئيسيين فى العالم".

وتساءل بين "هل التنمية الأمريكية قائمة على هزيمة الصين عبر المنافسة؟ هذه عقلية مشوهة وضيقة الأفق لا تتفق بأى شكل من الأشكال مع عقلية قوة عالمية"، داعيا واشنطن إلى إعادة النظر بشأن هذا المشروع وعدم المضى قدما بشأنه".

وأضاف بين أن "الصين ملتزمة بعدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون الذي يحقق المنفعة للجانبين مع الولايات المتحدة"، داعيا السياسيين الأمريكيين إلى التعامل مع الصين والعلاقات الصينية-الأمريكية بموضوعية وعقلانية".

وفى سياق متصل، أعرب "يو ون تسه" المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى (أعلى هيئة تشريعية) اليوم الخميس، عن بالغ استيائه ومعارضته لإقرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021.

وقال تسه إن "مشروع القانون الأمريكى ملىء بعقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجى ويشوه ويهاجم بشكل تعسفى استراتيجيات تنمية الصين وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية"، مشيرا إلى أن القانون يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.