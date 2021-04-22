وقال زيلينسكي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم /الخميس/، إن "خفض عدد القوات على حدودنا يقلل التوتر بشكل متناسب".



وشدد على أن بلاده في حالة تأهب دائما، لكنها ترحب بأي خطوات لتقليل الوجود العسكري وتهدئة الوضع في دونباس، مؤكدا في الوقت ذاته أن أوكرانيا تريد السلام.



وأعربت أوكرانيا ودول غربية مؤخرا عن قلقها إزاء التصعيد المزعوم لـ"الأعمال العدوانية" من قبل روسيا في مناطق شرق أوكرانيا.



من جهتها، صرحت واشنطن بأن "تحرك القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود الشرقية لأوكرانيا هو تصعيد خطير".