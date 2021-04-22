الداخلية تضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظات "القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط"، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظات "القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط"، وقيامهم بتخزين المواد المخدرة بمخازن سرية بمساكنهم وملحقاتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن القليوبية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط، أمكن رصدهم وضبطهم، وعددهم (10 عناصر إجرامية لـ7 منهم معلومات جنائية) .. وأمكن ضبط (كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة – 21 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الكوكايين– كمية لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً"– كمية من مخدر الأفيون – 8 خزائن سلاح نارى – 2 طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت – 8 سيارات منهم سيارتين بدون لوحات – مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – 25 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بما أكدته التحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 7 ملايين جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.