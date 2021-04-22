اليوم السابع
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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت على جنوب السعودية

الخميس، 22 أبريل 2021 04:00 ص
التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت على جنوب السعودية العميد تركى المالكي
(أ.ش. أ)

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي، إن :"محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

يشار إلى أن التحالف كان أعلن أول أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالمملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

 

 

 

 

 


السعودية

خميس مشيط

المملكة

تحالف دعم الشرعية

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