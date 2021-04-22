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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

الخميس، 22 أبريل 2021 09:01 ص
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية صورة أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 12 شخصا بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بإصابات متنوعة فى حادث انقلاب أتوبيس شركة ملابس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى وأحد المستشفيات بالعاشر، لتلقى الإسعافات الأولية.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال شركة ملابس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

 

وتبين وقوع الحادث إثر اصطدام الأتوبيس في عمود، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس وأحد المستشفيات بالعاشر، لتلقى الإسعافات اللازمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.


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