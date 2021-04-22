إحالة أوراق خراط بالشرقية قتل زوجته حرقا بسبب خلافات بينهما للمفتى

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بإحالة أوراق خرط قتل زوجته بإشعال النيران بها حرقا، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر مايو، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، مدحت سالم، وهيثم الضوى، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 42294 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، ، عندما أخطر اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي ههيا بوصول" أية م " 25 ربة منزل مقيمة دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز الزقازيق، قيام "محمد ر" 27 سنة خراط مقيم دائرة مركز الزقازيق، زوج المجنى عليها، بارتكاب الواقعة، عمدا مع سبق الإصرار، بسكب كمية من البنزين عليها، داخل غرفة نومها وأشعل النيران بجسدها، قاصدا إزهاق روحها لخلافات بينهما.

تم القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، إحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وتم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق.