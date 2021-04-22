وأضاف أن ثمانية جنود على الأقل قتلوا فيما تمكنت القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني من إنقاذ ستة آخرين، وبحسب ما ورد، تكبدت حركة طالبان خسائر فادحة في الأرواح، لكن لا توجد معلومات أخرى متاحة، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.