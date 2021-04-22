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قٌتل ثمانية جنود، على الأقل من الجيش الوطني الأفغانى فى اشتباكات مع طالبان في إقليم بلخ شمال أفغانستان، وقال حاكم الإقليم محمد يونس ستانيكزاي- حسب ما أو،ردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم /الخميس/ - إن المناوشات بين طالبان وجنود الجيش الوطنى الأفغانى بدأت عندما هاجمت طالبان موقعًا أمنيًا فى المنطقة.