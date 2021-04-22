وذكرت المفوضية، فى بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تعد حاسمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة على مستوى الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك يتم تشجيع الدول الأعضاء على نشر الحلول التقنية اللازمة على المستوى الوطنى، حيث ترى المفوضية أنه من المهم المضى قدمًا فى العمل على التنفيذ الفنى لهذه الشهادة، بالتوازى مع العملية التشريعية الجارية، لضمان نشر الشهادات الرقمية الخضراء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى بحلول يونيو 2021 .

وتغطى المواصفات الفنية المتفق عليها هيكل البيانات وآليات التشفير، بما فى ذلك رمز الاستجابة السريعة، والذى سيضمن إمكانية قراءة جميع الشهادات، سواء كانت رقمية أو ورقية، والتحقق منها عبر الاتحاد الأوروبى.

فى هذا السياق قال تييرى بريتون، المفوض الأوروبى للسوق الداخلية: " اليوم يمثل علامة فارقة لإنشاء البنية التحتية للشهادة الرقمية الخضراء على مستوى الاتحاد الأوروبى، حيث تُظهر هذه المبادئ التوجيهية، التى تم اعتمادها بالإجماع من قبل الخبراء الوطنيين، التزام الدول الأعضاء واستعدادها، وستزودهم بالمواصفات اللازمة للتنفيذ السريع. من جانب المفوضية ، سنكون مستعدين بحلول 1 يونيو القادم لتواصل الدول الأعضاء، وهذا يضمن لنا أن النظام سيكون متوافرا بحلول موسم الصيف. ونحن على استعداد لدعم الدول الأعضاء في جهودها لبدء البنية التحتية التقنية اللازمة فى أقرب وقت ممكن ".

وأضافت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء “هذه خطوة مهمة نحو جعل الشهادات الرقمية الخضراء حقيقة للمواطنين بحلول الصيف. فمع التطعيمات التى يتم إجراؤها بوتيرة متزايدة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، فإننا نعمل بلا كلل مع الدول الأعضاء حيث أننا التزمنا بإنشاء هذه البنية التحتية في إطار زمنى طموح، إنها ضرورية لمساعدة الدول الأعضاء فى مكافحة الوباء مع السماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في حرية التنقل بطريقة منسقة وآمنة ".

من جانبه قال ديدييه رايندرز، المفوض الأوروبى لشؤون العدل "هذه خطوة مهمة فى نشر الشهادات الرقمية الخضراء. في الأسبوع الماضي، رحبنا بتبني المجلس الأوروبي للتفويض بالمفاوضات، ونتطلع الآن إلى التصويت الأسبوع المقبل فى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبى. نحن نسير على الطريق الصحيح نحو هدفنا المتمثل في الحصول على الشهادة بحلول شهر يونيو - لتمكين الأوروبيين من السفر بأمان هذا الصيف مع الحد الأدنى من القيود. "

يشار إلى أنه فى 17 مارس الماضي اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا تشريعيًا ينشئ إطارًا مشتركًا للشهادة الرقمية الخضراء لتسهيل حرية الحركة في الاتحاد الأوروبى، وفى 14 أبريل الجاري اعتمد المجلس الأوروبى تفويضه لبدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن هذا المقترح. ومن المتوقع أن يتم التصويت فى البرلمان الأوروبى قريبًا.

