اليوم السابع
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أبرز ما حدث فى 10 رمضان.. الرسول يبدأ التحرك لفتح مكة المكرمة

الخميس، 22 أبريل 2021 10:24 ص
أبرز ما حدث فى 10 رمضان.. الرسول يبدأ التحرك لفتح مكة المكرمة حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم العاشر من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها:

1. رحلت أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم.

2. بداية تحرك سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم لفتح مكة.

3. في رمضان سنة 6 للهجرة 628 م بَعث النبي سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى.

4. في العاشر من رمضان المبارك/ أكتوبر 1973م، عبر الجيش المصرى قناة السويس، حيث استطاع اجتياز خط بارليف واستعادة سيناء من يد المحتل الإسرائيلى.


العاشر من رمضان

حدث فى 10 رمضان

10 رمضان

حدث فى العاشر من رمضان

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