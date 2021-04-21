2 مليار و429 مليون دولار واردات مصر من أهم 5 دول فى يناير.. تعرف عليها

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية بقائمة أهم خمس دول رئيسية لمصر بلغت 2 مليار و429 مليون دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 2 مليار و622 مليون دولار فى شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ نحو 192 مليون و542 ألف دولار.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر، وهى الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وألمانيا على الترتيب، وجاءت الواردات المصرية من الصين فى صدارة القائمة بقيمة بلغت 887 مليون و359 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل مليار و82 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 195 مليون و544 ألف دولار.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بواردات مصرية بلغت قيمتها 509 مليون و756 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل 431 مليون و384 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 78 مليون دولار، يليها الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية وبلغت قيمتها 399 مليون و149 ألف دولار، مقابل 471 مليون و816 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 72 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا نحو 324 مليون و255 ألف دولار فى يناير الماضى، مقابل 280 مليون و100 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 44 مليون و155 ألف دولار، وأخيرا ألمانيا وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 309 مليون و404 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 356 ميلون و262 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 46 مليون و858 ألف دولار.