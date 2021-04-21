"يونيتد" لتنمية المشروعات الهندسية تتهم "الجذور" لتداول الأوراق المالية بالتزوير

كتب محمد أبو عوض

أقام الممثل القانوني لشركة "يونيتد" لتنمية المشروعات الهندسية، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة "جذور" لتداول الأوراق المالية بالتزوير والتلاعب في الأسهم والعقود الموقعة بين الطرفين.

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن أحمد محمد رضا، بصفته الممثل القانوني لشركة "يونيتد" لتنمية المشروعات الهندسية بصفته ولى طبيعي على نجليه القاصران عبد الله، ورضا أحمد محمد رضا، أقام دعوي أمام الدائرة الأولى استئناف اقتصادي يتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة جذور لتداول الأوراق المالية بالتزوير والتلاعب في العقود الموقعة بين الطرفين.

وأوضحت أوراق الدعوى أنها ستنظر أما الدائرة الأولى استئناف برئاسة المستشار طاهر محمد زكى محمد منصور، وعضوية المستشارين إيهاب السيد عوارة، ومحمد السيد الشامي، وأمانة السر ابرام عجايبي حنا.