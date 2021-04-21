وكيل تعليم بنى سويف تكرم التلميذة الفائزة بالمركز الثانى بمسابقة القرآن الكريم

بنى سويف - هانى فتحى

كرمت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف اليوم، الأربعاء، التلميذة "سما نزيه سيد" بالصف الخامس بمدرسة منهرو الإبتدائية، بإدارة تعليم أهناسيا، الفائزة بالمركز الثانى بالمسابقة الإسلامية لحفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم "20 جزءاً و20 حديثاً من الأربعين النووية"، حيث نقلت تهنئة المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم للتلميذة ولأسرتها على هذا التميز والإنجاز، ومتمنية لها التوفيق والنجاح.

من جانبه قام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، فى بيان له، بالتهنئة لمسئولى قطاع التعليم لفوز مديرية التربية والتعليم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الإسلامية، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، خلال شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذها عبر برنامج "ZOOM" حفاطا على صحة وسلامة الطلاب نظرا لتداعيات جائحة كورونا.



وكيل تعليم بنى سويف تكرم التلميذه سما



وكيل تعليم بنى سويف مع التلميذة سما