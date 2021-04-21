وزير الخارجية يصل إلى نيامى فى إطار جولته الأفريقية

أ ش أ

وصل وزير الخارجية سامح شكري⁩ اليوم الأربعاء إلى نيامي عاصمة جمهورية النيجر الشقيقة فى إطار جولته الأفريقية الحالية.

كان فى استقبال شكري، وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو لدى وصوله إلى نيامي.

وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.