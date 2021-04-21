وزير الخارجية يصل إلى نيامى فى إطار جولته الأفريقية

وصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء إلى نيامي عاصمة جمهورية النيجر الشقيقة فى إطار جولته الأفريقية الحالية.
كان فى استقبال شكري، وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو لدى وصوله إلى نيامي.
وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشدداً على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.
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