وزير الاتصالات: وقعنا اتفاقيتين فى مجال البنية التحتية المعلوماتية مع ليبيا

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجانب الليبى، للتعاون في شتى محاور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": وقعنا اتفاقيتين في مجال البنية التحتية المعلوماتية في ليبيا الشقيقة واعتمادها على المنظومة المصرية للكوابل الدولية والتعاون في إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية، ووقعنا اتفاقية لبناء القدرات وتوسيع الكوادر التقنية من الشباب الليبى بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتثصالات المصرية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.