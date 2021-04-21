اليوم السابع
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منصة "تيك توك" تواجه دعوى قضائية فى بريطانيا بسبب استخدام بيانات الأطفال

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:49 ص
منصة "تيك توك" تواجه دعوى قضائية فى بريطانيا بسبب استخدام بيانات الأطفال تيك توك - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تواجه منصة "تيك توك" دعوى قضائية في المملكة المتحدة بسبب استخدام بيانات الأطفال دون تحذير كافٍ أو شفافية أو الموافقة اللازمة التي يتطلبها القانون.
 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التحدي القانوني الجديد للمنصة يتعلق بكيفية جمعها لبيانات الأطفال واستخدامها، وتقوده مفوضة الأطفال السابقة في إنجلترا آن لونجفيلد التي قدمت الدعوى نيابة عن ملايين الأطفال في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين استخدموا تطبيق مشاركة الفيديوهات الشهير، مضيفة أنه إذا تم قبول الدعوى، يمكن أن يحصل كل طفل على آلاف الجنيهات الأسترلينية.
 
بدورها، أعلنت منصة "تيك توك" أن القضية لا أساس لها وأنها ستواجهها قانونيًا.
 
ويقول محامون إن "تيك توك" تستخدم المعلومات الشخصية للأطفال ، بما في ذلك أرقام الهواتف ومقاطع الفيديو والموقع الجغرافي دون تحذير كافٍ أو شفافية أو الموافقة اللازمة التي يتطلبها القانون ، ودون أن يعرف الأطفال أو الآباء ما يتم فعله بهذه المعلومات.
 
ورداً على ذلك ، قال تطبيق مشاركة الفيديو: "الخصوصية والأمان من أهم أولويات تيك توك ولدينا سياسات وعمليات وتقنيات قوية للمساعدة في حماية جميع المستخدمين.. ".
 
وتمتلك منصة "تيك توك" أكثر من 800 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وحققت الشركة الأم مليارات الدولارات من الأرباح العام الماضي، وجاءت الغالبية العظمى من هذه الأرباح عن طريق عائدات الإعلانات.

تيك توك

بريطانيا

الاطفال

مقاطع الفيديو

الاتحاد الأوروبي

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