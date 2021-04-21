اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة دولية وداخلية لنقل 4226 راكبا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:09 م
مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة دولية وداخلية لنقل 4226 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 51 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 4226 راكبا، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحه،أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 8 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4266 راكب.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بالإضافة إلي خضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 

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