مستشفيات جامعة القناة توفر 130 سريرا لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور عادل حسن، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، إن المستشفي الجامعي يتحمل عبء كبير في استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد الأسرة إلى 130 سرير في مبان مخصصة للعزل الطبي، إضافة إلي زيادة عدد أسرة العناية المركزة إلي 18 سرير.

وأضاف مدير المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، فى بيان له: "نعد المواطنين ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة الحالية والمقبلة لإكمال المسيرة وتقديم مستوى خدمة راقي، وفرنا معمل تحاليل خاص وأشعة ولدينا كافة الإمكانيات والاستعدادات" مشيرًأ إلي انه مع زيادة الحالات يتم زيادة عدد الأسرة داخل المستشفي.

وتابع الدكتور عادل حسن، هناك تعاون كبير بين إدارة المسشفيات الجامعية وهيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلي أن التنسيق يتم مع قيادات صحة الإسماعيلية ومجمع الإسماعيلية الطبي للوصول بالخدمة الطبية إلي أعلى مستوي يقدم للمواطنين، مؤكدًا أن جامعة القناة افتتحت مؤخرًا مركز طب أبو خليفة التابع للمستفيات الجامعية ليبدأ العمل به علي مدار 24 ساعة متواصلة استعدادًا لدخوله منظومة التأمين الصحي الشامل وربطه بالمستشفى الجامعي.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عنتر عميد، كلية طب جامعة القناة، إن الجامعة لها 10 مراكز طبية موزعة علي إقليم قناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمركز أبو خليفة ومركز المحسمة بالقصاصين ومركز فنارة في مركز فايد، مؤكدًا أن المراكز الطبية المتطورة ستساعد في تخفيف الضغط علي المستشفيات ولتخفيف العبء أيضاً علي المواطنين، وتم تجهيزهم بخدمات التحاليل والأشعة وربطهم بمستشفى جامعة القناة.

وأكد "عنتر"، أن تطوير المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر طفرة طبية سترتقي بالحالة الصحية للمواطنين وخاصة البسطاء بتوفير أماكن قريبة من محل إقامتهم بها كافة الخدمات الطبية.