"مستثمرى بنى سويف" تسعى لتقسيط بعض فواتير الكهرباء المتأخرة على المصانع

كتب – إسلام سعيد

تسعى جمعية مستثمرى بنى سويف للتواصل مع وزارة الكهرباء لتقسيط مديونيات المصانع المتأخرة، جراء تفشى فيروس كورونا وتأخر المصانع فى السداد.

وكشف جمعية مستثمرى محافظة بنى سويف، عن اتصالات مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لحل مشكلة عدد من المصانع فى المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، لتأجيل أو تقسيط فواتير الكهرباء المتأخرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن بعض المصانع وصلت فواتيرها إلى أرقام كبيرة وتصنف أنها مصانع متوسطة، وفى ظل هذه الأزمة التى يمر بها القطاع الصناعى فإنه يجرى التواصل مع مسئولى الكهرباء لإيجاد طريقة لتقسيط الفواتير.

وطالبت المصانع المختلفة بالمناطق الصناعية فى بياض العرب وكوم أبو راضى فى محافظة بنى سويف، وكذلك غرب جرجا بمحافظة سوهاج، وزارة الكهرباء بتأجيل دفع بعض الفواتير المتأخرة.