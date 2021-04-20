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الكهرباء: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع حرارة الجو وانقطاع التيار

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:00 ص
الكهرباء: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع حرارة الجو وانقطاع التيار الدكتور أيمن حمزة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة لتفادى حدوث أى انقطاعات نتيجة أعطال فنية طارئة، موكداً أنه تم عمل الصيانة اللازمة لوحدات التوليد وتوربينات التبريد الخاصة بالوحدات لضمان عمل الوحدات بأعلى كفاءة.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الأكثر كثافة لللاستهلاك من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية، موضحاً أن المواطنين سيشعرون بمردود إيجابى الصيف الحالى نتيجة تطوير وتدعيم جزء كبير من شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.
 
وأضاف حمزة، أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، و تلقى الشكاوى على الخط الساخن للوزارة 121 على مدار الساعة ، لافتاً إلى أن هناك خطة لأى عطل يحدث لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن.
 
وأشار حمزة، إلى أنه تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة ، مشيراً إلى أن إجمالى قدرة الشبكوة القومية للكهرباء حالياً تصل إلى 44 ألف ميجا وات.

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الطاقة المتجددة

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انقطاع الكهرباء

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