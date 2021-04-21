محافظ أسيوط يفتتح مشروع إحلال وتجديد خطوط صرف صحى غرب بتكلفة 23 مليون جنيه

أسيوط فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة غرب أسيوط، وذلك ضمن أعمال تطوير حى غرب مدينة أسيوط 1، وذلك بميدان المجاهدين بحى غرب، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية قدرها 23.3 مليون جنيه منحة مقدمة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبى، ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام.

رافقه خلال الافتتاح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ورميح عبدالحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الافتتاح – على أهمية مشروع تطوير حى غرب والذى يبلغ عدد المستفيدين منه 95 ألف مواطن ويوفر فرص عمل خلال التنفيذ تقدر بحوالى 23 ألف و500 يومية عمل ويهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والاساسية والارتقاء الحضارى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع فى حى غرب كما يشمل بعض الأنشطة الأساسية منها إحلال وتجديد خطوط إنحدار للصرف الصحى بطول 14.35 كم وترميم وصيانة وحدتين صحيتين (مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط) لافتًا إلى أن مشروع تطوير حى غرب مدينة أسيوط يأتى ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ويتضمن إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بالمنطقة (أ) من ميدان المجاهدين إلى ميدان البدرى وشارع سعد زغلول بطول 7 كم بتكلفة إجمالية وصلت إلى 12.3 مليون جنيهاً بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بالمنطقة (ب) من ميدان المجاهدين إلى ميدان البدرى وشارع سعد زغلول بطول 5.6 كم بتكلفة إجمالية 10.6 مليون جنيهاً.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مياه أسيوط إن المشروع يحقق استفادة لعدد 90 ألف مواطن من سكان ميدان المجاهدين وميدان البدرى وشارع سعد زغلول مضيفا أن مثل هذه المشروعات التى تستهدف تحسين البنية التحتية والإرتقاء بالمناطق العشوائية لتصبح أكثر تحضرًا تسعى إلى دعم مستوى المعيشة وتنمية مؤشر الخدمات من حيث الصرف الصحى ومياه الشرب نحو عمل تكامل للمشروعات الصغيرة التى تناشد بالإرتقاء بالمعدلات التنموية وقياس أثرها الملموس فى أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى أن المشروع تم تنفيذه لتحسين مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة من خلال إحلال وتجديد خطوط إنحدار الصرف الصحى بطول 14.35 كم على مراحل والتى لم يتم تغييرها منذ أكثر من 60 عامًا لافتًا إلى استهدف الأماكن الأكثر احتياجًا بالمنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



محافظ أسيوط يفتتح مشروع احلال وتجديد خطوط صرف صحى غرب أسيوط