فيديو.. استمع لآيات من الذكر الحكيم وابتهالات بأصوات عذبة لأطفال كفرالشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

سجلت عدسة اليوم السابع مع عدد من أطفال قرى محافظة كفر الشيخ وخاصة قرية الشباسية وأبو زيادة التابعين لمركز دسوق ، يتميزون بالصوت العذب سواء تلاوتهم آيات من الذكر الحكيم وابتهالات وتواشيح من بينهم 3 أطفال استعانت بهم مشيخة الأزهر للاحتفال السنوي بالجامع الأزهر واستقبال شهر رمضان المبارك ، ونشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف فيديو لابتهالاتهم لكل من الزهراء لايق ، وأيمن رسمي،ومروة فيود.

ويجيد أيمن رسمي ، والزهراء لايق ،وندى أحمد الطنطاوي ، وأمل يسرى جابر ،ومحمد إبراهيم الحبيشي، تلاوة القرآن الكريم ، بالإضافة إلى التواشيح والابتهالات سواء أداء جماعي أو فردي .

وأكد أيمن رسمي ،الحمد لله فقد رزقه بصوت متميز في القرآن الكريم والتواشيح ، مقدياً بشيخنا عبدالباسط عبد الباسط والحصري ، وفي التواشيح والابتهالات بالنقشبندي، وغيره من المبتهلين.

وأضافت زهراء لايق، الحمد لله ، فقد استعانت بهم مشيخة الأزهر في الاحتفالات الدينية وآخرها منذ يومين الاحتفال بإنشاء الجامع الأزهر الشريف ، وكلمات الدكتور أحمد عمر هاشم .

وقالت ندى أحمد الطنطاوى، كفر الشيخ تتميز بالأصوات الجميلة سواء في تلاوة القرآن الكريم أو التواشيح والابتهالات ، فقد تعلمنا على يد الشيخ أحمد طلال وشقيقه محمد طلال بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق ، جزاهم الله خيراً.

وأكد محمد إبراهيم الحبيشي، أنعم الله عليه بحب كتاب الله وحفظه وإجادته للابتهالات ،مشيراً إلى أنه يريد أن يحقق أمنية والده رحمه الله، ليكون أحد المبتهلين المتميزين على مستوى الجمهورية .