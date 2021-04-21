اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:14 م
خالد صلاح
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فلسطين تُثمن الدور الأردنى فى مواجهة التهجير القسرى لأهالى الشيخ جراح

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:00 م
فلسطين تُثمن الدور الأردنى فى مواجهة التهجير القسرى لأهالى الشيخ جراح وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ

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ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الدور الأردني في متابعة عمليات التهجير القسري لأهالي الشيخ الجراح في القدس، معربة عن شكرها وتقديرها للمملكة ملكا وحكومة وشعبا على هذا الموقف.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أشادت الخارجية بجهود الأردن وما تبذله مؤسساتها من جهود جبارة للعثور على الوثائق اللازمة في هذه القضية، مشيرة إلى أنه تم تسليمها نسخة مُصدقة من الوثائق التي تم العثور عليها الخاصة بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح، بما فيها الاتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(الأونروا) وعقود ايجار، علما بأن العثور على تلك الوثائق عملية دقيقة ومُعقدة طويلة وشاقة. 
وأدانت الوزارة عمليات التهجير القسري والطرد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بهدف ترحيلهم عن منازلهم بالقوة بحجج واهية وغير قانونية، مُحملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة المستمرة.


فلسطين

وزارة الخارجية الفلسطينية

الأردن

الشيخ جراح

التهجير القسرى

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