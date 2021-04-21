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فرنسا وإيطاليا تؤكدان ضرورة الحفاظ على استقرار تشاد وخروج المرتزقة من ليبيا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:07 م
فرنسا وإيطاليا تؤكدان ضرورة الحفاظ على استقرار تشاد وخروج المرتزقة من ليبيا إدريس ديبى
كتب : أحمد جمعة

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دعت فرنسا وإيطاليا في بيان مشترك، الأربعاء، إلى ضرورة الحفاظ على استقرار تشاد والدول المحيطة بها، مؤكدين دعمهم للعملية السياسية في ليبيا وضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك.

 

وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، الطاهر السنى، اليوم الأربعاء، إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمى، مؤكداً أن هناك سعياً لعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

 

وشدد السنى، على عدم السماح بخروج سلاح المرتزقة والمقاتلين الأجانب لحفظ أمن دول الجوار.

 

وطالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" أمس الثلاثاء التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

 

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو مساء أمس الثلاثاء إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

 

 

 

 


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