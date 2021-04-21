فتوى اليوم.. ما حكم مصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت فى نهار رمضان؟

كتب لؤى على

يواصل اليوم السابع، تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نصه: ما حكم مصاب بجلطة أفقدته الإدراك معظم الوقت في نهار رمضان ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

نسأل الله تعالى لهذا المريض أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا، وأن يجعل ثواب ذلك في ميزان حسناته وحسنات ذويه والقائمين على شأنه، أما حكمه من حيث الصيام؛ فالواجب في حقه الفدية، وهى إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره في رمضان؛ إذا أخبر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه، أما إذا كان الأمل في الشفاء والعودة إلي حالته الطبيعية كبيرا؛ فننتظر إلي أن يتحقق ذلك، ويكون الواجب عليه هو قضاء أيام بعدد تلك الأيام التي أفطرها، قال تعالي : "فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر" فهذا فيمن يرجي برؤه ، ويكفي في الفدية عن اليوم الواحد إطعام مسكين سحورا وفطورا .