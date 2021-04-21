اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:48 م
خالد صلاح
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غدا.. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثات فى موسكو لبحث التحديات المشتركة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:00 م
غدا.. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثات فى موسكو لبحث التحديات المشتركة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سيجريان محادثات في موسكو غدًا الخميس.
وأوضح الكرملين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الرئيسين قد يثيرا قضايا تتعلق بتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على نحو أكثر.
 
وذكر المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي أن المحادثات ستتضمن استجابة مشتركة للتحديات والتهديدات الراهنة وتبادل الآراء بشأن المشكلات الدولية والوضع في المنطقة، ومن المتوقع أيضًا مناقشة التعاون في مكافحة فيروس كورونا واتخاذ مزيد من الخطوات لاستعادة الاتصالات الكاملة في مجال النقل.
 
 
 

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