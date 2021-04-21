اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:47 م
خالد صلاح
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عمان تعلق دخول القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش للسلطنة بسبب كورونا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:03 م
عمان تعلق دخول القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش للسلطنة بسبب كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قررت اللجنة العليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع تطورات فيروس كورونا، تعليق دخول القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش إلى أراضي السلطنة، وذلك بدءا من 24 أبريل الجاري حتى إشعار آخر.

وكانت قد قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحى الإلزامى، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم بالمنازل، وأضافت اللجنة بحسب"وكالة أنباء عمان" أن المواطنين ليسوا بحاجة لتقديم أى دليل يوضح الإجراءات الإلزامية المتبعة فى العزل الصحي.

 

 


كورونا

سلطنة عمان

الهند

باكستان

بنجلاديش

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