عمان تعلق دخول القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش للسلطنة بسبب كورونا

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قررت اللجنة العليا العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع تطورات فيروس كورونا، تعليق دخول القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش إلى أراضي السلطنة، وذلك بدءا من 24 أبريل الجاري حتى إشعار آخر.

وكانت قد قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحى الإلزامى، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم بالمنازل، وأضافت اللجنة بحسب"وكالة أنباء عمان" أن المواطنين ليسوا بحاجة لتقديم أى دليل يوضح الإجراءات الإلزامية المتبعة فى العزل الصحي.