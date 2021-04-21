عرق الصائمين .. شاهد تفانى العمال لانجاز أكبر عملية رصف بمركز الداخلة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

رصدت عدسة "اليوم السابع"، فى بث مباشر لها تفانى عمال ومهندسى الطرق بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد فى نهار رمضان، على الرغم من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، والتى بلغت فى المتوسط 40 درجة مئوية، فيما تصل فى المحافظة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية بسبب ارتفاع درجة حرارة خلطة الاسمنت ، حيث يقوم العمال باستكمال رصف الشوارع الرئيسية بمدينة موط ، ضمن أكبر عملية رصف للطرق الداخلية بتكلفة تصل إلى حوالى 30 مليون جنيه .

وقال المهندس عاطف حلمى مدير المشروع فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، إن هذه العملية ضمن أعمال تطوير واحلال طرق وشوارع مدينة الموط، والتى تتضمن تنفيذ أعمال توسعة للشوارع حتى وصلت التوسعة إلى 20 متر لكل شارع على حارتين، بعد أن كانت هناك تكدسات مرورية حيث جرت ازالة كافة الجزر والارصفة الجانبية.

وبدأ العمل فى المشروع وجارى الانتهاء منه فى وقت قياسى، مؤكدا على أن عمال الرصف يعملون فى نهار رمضان رغم ارتفاع درجات الحرارة ولا يتوقفون عن العمل وذلك حرصا على انجاز العمل فى الوقت المحدد .

وطالب حلمى اهالى مدينة الداخلة بضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من انجازات هى فى الاصل من أجلهم، وذلك بعدم التعدى على الاسفلت سواء بعمل جسات او تكسير أو مطبات عشوائية ، وعدم السماح للسيارات التى تحمل اوزان ثقيلة بالمرور داخل المدينة، وجميعها اجراءات تؤثر سلبا على العمر الافتراضى للرصيف وهى أعمال تلكفتها باهظة وتتحملها الدولة، ولذا يجب الحفاظ عليها كمرافق عامة وحيوية .