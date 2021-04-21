عامل يحاول ذبح طالب بسبب وصلة هزار بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تعدى عامل على طالب بسكين بناحية الجمالية شمال محافظة الدقهلية، وحاول ذبحه من الرقبة، وذلك بسبب وصله من الهزار، تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزي، بوصول "خالد ال ا" 21 سنة طالب مقيم بندر الجمالية، مصابا بجرح قطعى غائر فى الرقبة من الأمام، ادعاء تعدي.

انتقل ضباط مباحث المركز، إلى البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "ا م" 19 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، بالتعدى عليه بالضرب، بآلة حادة سكين، وإحداث إصابته، وذلك على إثر حدوث مشاده كلامية بينهما بسبب المزاح ووصلة هزار، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر 2505 لسنة 2021 جنح مركز الجمالية، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.