ضبط صاحب شركة صرافة بحوزته مليون جنيه من تجارته فى السوق السوداء بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من القاء القبض على صاحب شركة صرافة، يقيم بدائرة المركز وبحوزته مبلغ مليون ومائة وأربعون ألف جنيه، حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بقيام صاحب شركة صرافة بالاتجار في النقد الاجنبى، بالمخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزى في هذا الشأن.

تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامة طنطاوى، وكيل الفرع البحث، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز من ضبط صاحب شركة صرافة، ويقيم دائرة المركز، وبحوزته مبلغ مليون ومائة وأربعون ألف جنيها، حصيلة الاتجار بالنقد لأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج المحولة لذويهم بالعملات الأجنبية وإعادة بيعها مرة أخري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاءت عملية الضبط فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام ، وخاصة فـي مجال ضبط جرائم الأموال العامة والجرائم المستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.