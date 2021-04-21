ضبط المتهمين بقتل زميلهم داخل مجزر بقرية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهمين بقتل زميلهم أثناء العمل داخل مجزر لخلافات بينهم، وتم إحالتهم للنيابة العامة، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" صالح ن" 15 سنة عامل بمجزر مقيم قرية قرمله مركز بلبيس، لمستشفى منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14809 جنح المركز لسنة 2021.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، لرفع الجنوب، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أن والدة المجنى عليه اتهمت 3 أشخاص يعملون فى مجزر بقرية ميت سهيل، بالتسبب فى وفاة نجلها.

وتبين من التحريات حدوث مشادة بين المجنى عليه وعاملين بالمجزر بسبب خلافات العمل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمين على المجنى عليه بالضرب المبرح مما أودى بحياته.

تمكن ضباط مباحث منيا القمح، من القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة،التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعى لتشريح لبيان سبب الوفاة