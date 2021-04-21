اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تخطط لتحويل مقاتلة "سو - 57" إلى حاملة طائرات مُسيرة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:47 م
روسيا تخطط لتحويل مقاتلة "سو - 57" إلى حاملة طائرات مُسيرة حاملة طائرات - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الصناعة الجوية الروسية، أنه سيجري إدخال تعديل على طائرات الجيل الخامس المقاتلة من طراز "سو – 57" لتتحكم في مجموعة من الطائرات الصغيرة المُسيرة.

وذكرت الهيئة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الطائرات المُسيرة الصغيرة متعددة الأغراض ستحملها مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو - 57" داخل هيكلها وخارجه.

وأوضحت أن تطوير المعدات والبرامج الخاصة على متن الطائرة المقاتلة الروسية بدأ بالفعل، وأنه يجري أيضًا تشييد منصة للاختبار الأرضي لنظام تفاعل الطائرات المُسيرة مع الحاملة المقاتلة، وفيما بينها في وقت متزامن باستخدام نظام محاكاة شبه طبيعي.

وأشارت الى أن المقاتلة الواحدة من "سو – 57" ستكون قادرة على حمل أكثر من 12 طائرة استطلاع وقتال صغيرة، بالإضافة إلى أجهزة الحرب الإلكترونية في المقصورة الداخلية لجسم الطائرة.

ومن المفترض أن تقوم مقاتلة الجيل الخامس الروسية باطلاق مجموعة من الطائرات المُسيرة، على سبيل المثال، قبل الدخول إلى منطقة عمليات نظام دفاع جوي معاد.

وستشوش الطائرات الصغيرة المُسيرة بدون طيار على رادارات النظام المُعادي، وتُثقل عمل قنواته كأهداف وهمية، وستهاجم أيضا مباشرة الأنظمة المضادة للطائرات كأسلحة جوية عالية الدقة.

وكان مصدر في الهيئة قد صرّح قبل ذلك بأن مصنعا للقوات الجوية يجري تشييده للطائرات المُسيرة متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن مثل هذه الطائرات النفاثة المُسيرة سيجري إطلاقها في سرب من طائرة حاملة، بهدف تدمير الدفاعات الجوية للعدو أو شن حرب إلكترونية.

وأوضح المصدر أن الطائرات المُسيرة ، ستكون صغيرة ومصممة في شكل صاروخ مُجنح، يبلغ طوله 1.5 متر، ويصل طول جناحه إلى 1.2 متر، وتصل سرعته إلى 700 كيلو متر في الساعة، وسيزود برأس حربي يبلغ وزن كتلته 7 كيلوجرامات.

 


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